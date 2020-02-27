Son Dakika: Pendik metrosu çıkışında başörtülü kızın arkasında mastürbasyon yapan sapık kamerada 27.02.2020 14:21

Son dakika haberi... İstanbul'da iğrenç olay! Pendik metro istasyonu çıkışında başörtülü kadın bir sapığın mide bulandıran cinsel saldırısına uğradı. Pendik metrosu çıkışındaki yürüyen merdivenlerde meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı. Mide bulandıran cinsel taciz görüntülerinde, bir sapığın önünde bulunan başörtülü kıza bakarak cinsel organını çıkartıp mastürbasyon yaptığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Pendik metro istasyonu çıkışında başörtülü kadın bir sapığın mide bulandıran cinsel saldırısına uğradı. Pendik metrosu çıkışındaki yürüyen merdivenlerde meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı. Mide bulandıran cinsel taciz görüntülerinde, bir sapığın önünde bulunan başörtülü kıza bakarak cinsel organını çıkartıp mastürbasyon yaptığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Durumu fark eden kadın çığlık attı ama yardım gelene kadar kaçarak izini kaybettirdi. Ortaya çıkan iğrenç görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından sapık emniyet güçleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.