Meteorolojiden 15 il için uyarı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 15 il için "Sarı Kodlu" uyarı yayımladı; Meteoroloji uzmanı Adil Tek, öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak sağanak yağışların ani sel, su baskını ve yıldırım riskini beraberinde getireceğini vurgularken; İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Batı Karadeniz'de sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği ve vatandaşların olası aksamalara karşı teyakkuzda olması gerektiği bildirildi!
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam