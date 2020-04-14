Son dakika: Kasımpaşa'nın en işlek caddeleri ve Kızılay Meydanı koronavirüs nedeniyle 14 gün süreyle kapatıldı 14.04.2020 11:29

Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri sıkılaştırılmaya devam ediyor. Son olarak alınan tedbirler kapsamında Kasımpaşa'nın en işlek caddeleri ve Kızılay Meydanı 14 gün süreyle geçici olarak kapatıldı.