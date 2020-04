Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıkladı: Hafta sonu evdeyiz

Hastalığın tespitinden tedavisine kadar iyi durumdayız. Hiçbir eksiğimiz yok.Tedbirleri sürekli güncelliyoruz. Bu kapsamda 18-19 Nisan'da evde olacağız.



IMF başta olmak üzere ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyiz.

Başarılarına yakinen şahit olduğumuz İçişleri Bakanımız görevine devam ediyor.

Bu dönemdeki desteği için Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum.







ÜÇÜNCÜ GÜN

Türkiye, salgın için tedbiri elden bırakmadı. 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokak yasaklandı.

Ancak dün İstanbul'da bazı sürücüler yola çıktı. Şehitler Köprüsü'nde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı.







HİÇBİR HASTALIĞI

Emircan Kılıçkaya, halsiz kaldı. Corona testi pozitif çıktı. Karantinaya alındı. Kurtarılamadı.

Amca Aydoğan Kılıçkaya, uyardı: Yeğenim çok sağlıklıydı. Bu virüs gençleri de vuruyor.







BOYUN EĞMEYİZ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında Huber Köşkü'nde toplandı. Erdoğan çok önemli açıklamalar yaptı: IMF programı başta olmak üzere ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz.





KAMPANYAMIZA yapılan bağış tutarı 1 milyar 612 milyon lira olmuştur.



SOKAĞA çıkma yasağı sonrası sokaklarda yaşanan olumsuzluklar bu gerçeği ortadan kaldırmıyor. İçişleri Bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum. Ancak istifasını kabul etmeyerek kendisinin görevini sürdürmesini istedik.



TERÖRLE mücadele, afetler ve son olarak Coronavirüs'le mücadelede başarılarına yakınen şahit olduğumuz sayın bakanımız görevine devam ediyor. Cumhur İttifakı olarak verdiği destekten ötürü Sayın Bahçeli'ye şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.



CHP Genel Başkanı'nın ne dünyadan ne Türkiye'den bihaber olduğu sözlerinin takdirini milletime bırakıyorum.









EYVAH EYVAH!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Emircan Kılıçkaya, yeni tip Coronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Malatya Darendeli olan Kılıçkaya, İstanbul'da toprağa verildi. Kılıçkaya'nın amcası Aydoğan Kılıçkaya TAKVİM'e yaptığı açıklamada, yeğeninin hiçbir kronik rahatsızlığının olmadığını söyledi. Amca Aydoğan Kılıçkaya, "O çok bilinçli bir çocuktu. Hastalığı nereden kaptı, en ufak fikrimiz yok. Kendisi her türlü tedbire uyan, bilgili bir çocuktu. Hiçbir kronik hastalığı ya da belirtisi yoktu. Nisanın ilk günleri halsiz olunca hastaneye gitti, ardından yoğun bakıma aldılar. Nefes darlığı giderek arttı. 11 Nisan günü hayata veda etti. Virüs genç-yaşlı ayırmıyor" dedi.









22 yaşındaki Emircan'ın hayatını kaybetmesi, İTÜ'deki arkadaşlarını da derinden etkiledi.



YUNUS EMRE KAVAK









FEDAKAR SAVAŞÇILAR

Sağlık çalışanları, fedakarlıklarıyla gönülleri fethetti. Türkiye'nin 81 ilinde korkusuzca Coronavirüs'e karşı mücadele eden sağlık ekiplerimize, "Fedakar savaşçılar" deniliyor. Gerçekten de hayatlarını hiçe sayarak savaşıyorlar.









HOŞ GELDİN İSTANBUL TRAFİĞİ!

TÜRKİYE, "Evde Hayat Var" sloganıyla Coronavirüs'e karşı en önemli tedbirleri aldı. Halk da bu çağrıya destek verdi. Ancak haftasonu sokağa çıkma yasağı biter bitmez, sanki Coronavirüs salgını da ülkemizi terk etti. Köprüdeki ciddi araç artışı, sosyal medyada haklı eleştirilere neden oldu. İşte sosyal medyadaki yorumlar:

HALA bu virüs tehlikesini anlamamakta ısrar ediyoruz. 24 saatte 100 can kaybediyoruz ama kimsenin umrunda değil.

SOKAĞA çıkan arkadaşlar, hem kendinizin hem de başkalarının hayatını tehlikeye atıyorsunuz.

SEVDİKLERİNİZİ aslında sevmiyorsunuz. Bunu anladık.

KÖPRÜ trafiğine çok şaşırdım. Gerçekten yazık.



YAYALARA YASAK GELDİ

BEYOĞLU'nda Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali caddeleri, bugünden itibaren saat 09.00 ile 21.00 arası yayalara kapandı.









DİYARBAKIR

Sokağa çıkma yasağının ardından Diyarbakır'daki sessizlik, yerini araç ve insan yoğunluğuna bıraktı.







ANTALYA

Antalya'da pazarlarda yoğunluk oluştu. Vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışverişlerini yapmayı sürdürdü.









Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Antalya'da, Konyaaltı Sahili'ne giriş yasağı devam ediyor. Yasaktan önce denize girmek için gelenler, dünyaca ünlü sahil bandına sadece bakmakla yetiniyor.









ANKARA

Ankara'da sokağa çıkma yasağının bittiği ilk iş gününde meydan, cadde ve parklarda yaya ve araç yoğunluğu düşük seviyede kaldı. Ulus Meydanı da en sakin gününü yaşadı.







YURT ÖVGÜSÜ

İtalya'dan Türkiye'ye getirilen 401 öğrenciden Elif Canbazoğlu, Samsun'da yurtta geçen karantina döneminden övgüyle bahsetti. Gördüğü ilgi ve sunulan imkanlar için teşekkür etti.

Canbazoğlu, "Evinde kal Türkiye" çağrısında bulundu.









TÜRKİYE'DE TEK

Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, tüm dünyaya yayılan Coronavirüs'ün Kaş ilçesinde görülmediğini açıkladı. Kaymakam Karacan, "Bu başarıda en büyük katkı kesinlikle sizlerin kurallara uymanız ve ilçemize giriş çıkışlardaki ateş ölçmemiz. Bu virüsün Kaş'a girmemesi için her şeyi yapacağız" dedi.





14 HÜKÜMLÜDEN 13'Ü SAĞLIKLI

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, "5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Kovid- 19 tanısı konuldu. Bunlardan 3'ü tedavileri devam ettiği sırada maalesef hayatını kaybetti. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyi" dedi.



VEFAT SAYISI BİN 296'YA ÇIKTI

SAĞLIK Bakanılığı, dün 98 hastanın daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam vaka sayısının 61 bin 49'a yükseldiğini belirten bakanlık, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 957'e çıktığını bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor" dedi.



İNFAZ YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ

İNFAZ düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Terör, cinayet, uyuşturucu ve cinsel suçlar kapsam dışı bırakıldı. Böylece yaklaşık 90 bin kişiye tahliye yolu açıldı. Açık cezaevindekiler 31 Mayıs'a kadar izinli sayılacak.