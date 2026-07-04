İstanbul'da trafikte araca saldırı: 180 bin lira ceza ve ehliyete el konuldu!

Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 13:46

Sosyal Medyadaki Görüntüler Emniyeti Harekete Geçirdi

İstanbul Bahçelievler'de trafikte başka bir araca yönelik gerçekleştirilen saldırı anına ait görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Paylaşılan video üzerine hızla harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri, olayın izini sürerek saldırgan sürücünün kimliğinin E.E. olduğunu tespit etti.

Trafikten Men Edildi ve Ehliyetine El Konuldu

Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan sürücüye yaptırım gecikmedi. Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesini ihlal eden E.E.'ye toplam 180 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca olayda kullanılan araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, şahsın sürücü belgesine de geçici olarak el konuldu.

Hakkında Adli Süreç Başlatıldı

Trafik ekipleri tarafından en ağır maddelerden idari para cezası uygulanan E.E., işlemlerinin bu aşaması tamamlandıktan sonra serbest bırakılmadı. Sürücü, trafikte yarattığı tehlike ve gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle hakkında gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla emniyet birimlerine sevk edildi.