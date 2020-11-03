SON DAKİKA İzmir'de mucize! Enkazdan gülümseyerek çıkan bebek sevinç gözyaşlarına boğdu: ''İsmim Ayda, ben iyiyim''

Son dakika haberi... UMKE ekipleri depremin 91. saatinde Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanına geldi. Alanda yeni bir mucize gerçekleşti. Ekipler 3.5 yaşındaki Ayda Gezgin'i canlı olarak kurtardı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı." dedi. Ayda Gezgin'in kurtarılma anına şahit olan vatandaşlar, "Kendisine ulaştığımızda 'Adım Ayda, ben iyiyim'" diyerek ekiplere yanıt verdiğini belirtti. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Ayda Gezgin mucizesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, minik Ayda'nın kurtarıldıktan sonra ekiplerden ayran ve su istediğini belirtti.