SON DAKİKA: 91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın ilk isteği su ve ayran oldu!

Son dakika habeirne göre, UMKE ekipleri depremin 91. saatinde Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanına geldi. Alanda yeni bir mucize gerçekleşti. Ekipler 3.5 yaşındaki Ayda Gezgin'i canlı olarak kurtardı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı." dedi. A Haber canlı yayına katılan kurtarma ekibinden bir görevli, Ayda'nın ilk isteğinin ayran ve su istediğini söyledi.