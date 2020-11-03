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İzmir Depremi'nden 91 saat sonra kurtarılan Ayla Gezgin'e enkaz altında müdahale yapıldığı ilk an

İzmir Depremi'nden 91 saat sonra kurtarılan Ayla Gezgin'e enkaz altında müdahale yapıldığı ilk an
03.11.2020 10:38

Ayla Gezgin isimli 4 yaşındaki kız çocuğu İzmir Depremi'nden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'ndan sağ olarak kurtarıldı. Ayla'ya enkaz altında ilk müdahalenin yapıldığı an da kameralara yansıdı.


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