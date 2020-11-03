Son dakika haberi... UMKE ekipleri depremin 91. saatinde Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanına geldi. Alanda yeni bir mucize gerçekleşti. Ekipler 3.5 yaşındaki Ayda Gezgin'i canlı olarak kurtardı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı." dedi.

Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra mucize gibi bir haber geldi. Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı.

VALİ GÜZEL HABERİ DUYURDU

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ayla Gezgin canlı olarak kurtarıldı." dedi.







DEPREMDE SON DURUM

SAKOM'dan alınan bilgilere göre 102 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.026 vatandaşımızdan 883'ü taburcu edilmiş olup 143 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.





İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12'sinde çalışmalar tamamlanmış olup, 5 binada çalışmalara devam edilmektedir.