İşte Türkiye'yi ağlatan fotoğrafın hikayesi! Ayda bebeğin mucize kurtuluşu | Ayda Gezgin kurtarıldı

İzmir'de cuma günü meydana gelen depremin 91'inci saatinde yine bir mucize yaşandı. Enkazın altından duyulan bir ses üzerine çalışmaları yoğunlaştıran kurtarma ekipleri, 3 yaşındaki Ayda bebeğe canlı şekilde ulaştı. Ayda bebeği enkazdan ilk çıkaran ve öpen görevli yaşadığı anları canlı yayında anlattı.

Türkiye salı sabahına yeni bir mucize ile uyandı. Dün enkazdan kurtarılan Elif bebeğin ardından, depremin 91'inci saatinde bu kez de 16 Aralık 2017 doğumlu Ayda bebek enkazın altından sağ salim çıkarıldı. Ayda'yı enkazdan çıkaran görevli yaşadığı anları ve Türkiye'yi ağlatan fotoğrafın hikayesini canlı yayında anlattı:

SİZ EVLADINIZI NASIL ÖPERSİNİZ?

"Öncelikle ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. AFAD ve tüm çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Bu duygu anlatılmaz. Bu bizim evladımız, çocuğumuz. Biz bunlar için varız. Şu an bana dünyaları verseler bu duyguyu yaşayamam. İnsan evladını kaybeder, umutsuzluğa kapılır. Evladını bulur, o duyguyu yaşadım ben. Enkazın içerisinde arkadaşlarımız dinleme yaparken, sesini duydu. Aramayı durdurduk, tüm ekipleri çıkarttık. Buzdolabının yanında yaşam üçgeninde bulduk. İkimizin arasında özeldi. Biz ekip olarak çalıştık. Siz evladınızı nasıl öpersiniz? Biz enkaz kalkana kadar içimizdeki inancı hiç kaybetmedik. Burada bir kardeşimizi, annemizi, babamızı, evladımızı canlı alacağımıza inanıyorduk."