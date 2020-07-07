Son dakika: İstanbul için kuvvetli yağmur uyarısı! AKOM'dan açıklama geldi | 8 Temmuz hava durumu

07.07.2020 18:01

Son dakika haberine göre İBB AKOM bunaltıcı sıcakların yarın yerini rüzgarlı ve yağışlı havaya bırakacağı beklentisini paylaşarak, ani ve yerel olarak görülen yaz yağmurları nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. İşte başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde hava durumu raporu.

İBB AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, Orta Akdeniz üzerinden gelen sıcak hava dalgasının bu akşam Marmara bölgesini terk etmesinin ardından İstanbul, kuzeyli hava akımlarının etkisine girecek. Bununla birlikte fırtına şeklinde (30-60 kilometre/saat) esmesi beklenen rüzgâr ve yerel görülecek yağışlarla birlikte, hava sıcaklıklarının da mevsim normallerine gerileyeceği tahmin ediliyor.







YAĞIŞLAR DOĞU İLÇELERİNDE ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Bu akşam yerel olarak görülmesi beklenen yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren, özellikle Anadolu yakasının doğu ilçelerinde (Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe, Kartal) kısa süreli kuvvetli şekilde etkili olacağı ve yarın öğle saatlerinden sonra bölgeyi terk edeceği bekleniyor.





AKOM, ani ve yerel olarak görülen yaz yağmurları nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaş bilgilendirildi.



İŞTE YURT GENELİNDE HAVA DURUMU:



