Müge Anlı Atv canlı yayınında son dakika gelişmeleri... Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 08.07.2020 Çarşamba günü tarihli yayınında Başakşehir'deki mobilya atölyesinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Ayhan Çiğnitaş bulundu.
Müge Anlı'da 3 çocuk babası Ayhan Çiğnitaş olayında flaş gelişme! Çiğnitaş bulundu mu?
08.07.2020 12:41
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