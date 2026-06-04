Sarıyer’de kaynak çalışması sırasında çıkan yangında çatı alev alev yandı

Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 16:30

Olay, saat 13.00 sıralarında Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Paşali Kartal'a ait binanın çatısında yapılan kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar çatı malzemelerini tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangında çatı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın söndürülürken bir süre soğutma çalışması yapıldı. Olayda yaralanan ya da mahsur kalan olmadığı öğrenildi.

YANGIN KAMERADA

Yangın sırasında çatının alev alev yandığı anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çatıyı saran alevler ve yükselen dumanların olduğu da görülüyor