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Sarıyer’de kaynak çalışması sırasında çıkan yangında çatı alev alev yandı

Sarıyer’de kaynak çalışması sırasında çıkan yangında çatı alev alev yandı

Sarıyer’de bir binanın çatısında yapılan kaynak çalışması sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sararken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan ya da mahsur kalan olmazken, çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Paşali Kartal'a ait binanın çatısında yapılan kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar çatı malzemelerini tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangında çatı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın söndürülürken bir süre soğutma çalışması yapıldı. Olayda yaralanan ya da mahsur kalan olmadığı öğrenildi.

YANGIN KAMERADA

Yangın sırasında çatının alev alev yandığı anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çatıyı saran alevler ve yükselen dumanların olduğu da görülüyor

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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