Rize'de Karadeniz Sahil Yolu'nda 'Ters Yön' kazası: 2 ölü 3 yaralı

Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 16:09 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 16:10

Karadeniz Sahil Yolu'nda Feci Kaza: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı var

Rize'nin Ardeşen ilçesi Işıklı mevkisinde, saat 12.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu üzerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Ardeşen yönünden Fındıklı istikametine seyir halinde olan Murat Uygun (42) yönetimindeki 08 EE 908 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre ters istikametten gelen Mevlüt Hatinoğlu (72) idaresindeki 08 ABA 873 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın Şiddetiyle Kamyonete Savruldular

Korkunç çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ve yol üzerinde savrulan her iki araç, o esnada yolda ilerleyen Osman Sürsal idaresindeki 53 FC 366 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Yaşlı Çift Olay Yerinde Can Verdi

Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk incelemelerde, ters yöne girdiği iddia edilen otomobilin sürücüsü Mevlüt Hatinoğlu ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Makbule Hatinoğlu'nun (72) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.