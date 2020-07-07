3 yaşındaki kuzenine sigara içiren Betül Aşçı Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındı

07.07.2020 15:33

Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında yanına gelen 3 yaşındaki kuzenine zorla sigara içirmeye çalışan Betül Aşçı isimli kadın gözaltına alınırken, yayınlanan görüntüler sosyal medyada da büyük tepki çekti. Genç kızın tutuklanması için sosyal medya kullanıcıları kampanya başlattı. Küçük kıza zorla sigara içirilmesini "çocuk istismarı" olarak değerlendiren kullanıcıların ihbarlarının ardından Betül Aşçı Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındı.

Betül Aşçı isimli kadının yaptığı Instagram canlı yayınındaki görüntüler büyük tepki çekti. İddiaya göre İstanbul Pendik'te yaşadığı belirtilen kadın, eline aldığı sigara ile Instagram üzerinden canlı yayın açtı. Yayın esnasında argo şekilde konuştuğu görülen Betül Aşçı, kucağına oturan 3 yaşındaki kuzenine zorla sigara içirmeye çalıştı. Küçük kız durumdan rahatsız olurken, zorlamaya devam eden Aşçı bu anları saniye saniye yayınladı.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Yayınlanan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken büyük tepki topladı. Genç kızın tutuklanması için sosyal medya kullanıcıları kampanya başlattı. Küçük kıza zorla sigara içirilmesini "çocuk istismarı" olarak değerlendiren kullanıcıların ihbarlarının ardından Betül Aşçı Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındı.

İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER





























