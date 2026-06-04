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Bakırköy'de 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu

Sultangazi'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: Sürücü ve yanındaki kişi kaçtı

Bakırköy'de 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İçerisinde sürücüyle birlikte iki kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, kazanın ardından sürücü ile yanında bulunan kişi araçtan inerek farklı yönlere koşarak olay yerinden uzaklaştı.