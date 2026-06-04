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Sultangazi'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: Sürücü ve yanındaki kişi kaçtı

Sultangazi'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: Sürücü ve yanındaki kişi kaçtı

Sultangazi'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından araçta bulunan sürücü ile yanındaki kişi olay yerinden kaçtı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İçerisinde sürücüyle birlikte iki kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, kazanın ardından sürücü ile yanında bulunan kişi araçtan inerek farklı yönlere koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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