Son Dakika Haberi: Artvin Yusufeli'de bir köy tamamiyle yandı! 70 hanenin kül olduğu yangından ilk görüntüler

07.07.2020 13:44

Son dakika haberine göre, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kısa sürede mahallede bulunan diğer evlere de sıçradı. A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ve Dokumacılar Köyü Muhtarı Seyfettin Ağlar yangına dair açıklamalarda bulundu. Başkan Aytekin, ''Çok şükür can kaybımız yok ama malesef mahallemiz olduğu gibi tamamen yandı. Devletimiz büyük, bununda üstesinden hep beraber geleceğiz'' dedi. İşte yangına dair görüntüler ve detaylar...