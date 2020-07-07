Galata'da müzeleştirme çalışmalarına ara verilmesine neden olan Ebabil kuşları görüntülendi

07.07.2020 12:14

Kültür ve Turizm Bakanlığı; Galata Kulesi'nde ebabil kuşlarının olduğu gerekçesiyle müzeleştirme çalışmalarına ara verdi. Bakanlık; kulenin dış bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara verdiğini açıkladı. Bakanlık; müzede kuşlar için özel bölüm oluşturacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü de; bakım çalışmalarına sonbaharda başlanması kararlaştırıldığını açıkladı. Müzeleştirme çalışmalarına ara verilmesine neden olan Ebabil kuşları görüntüledi. İşte Sabah'tan Kenan Kıran'ın özel haberinin detayları...