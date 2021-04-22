SON DAKİKA: Beşiktaş'taki İETT kazası! Şoförün uyuşturucu etkisinde olduğu ortaya çıktı

Son dakika haberine göre, dün sabah saatlerinde Balmumcu- Beşiktaş yönündeki alt geçitte seyir halindeki çift katlı İETT otobüsünün bariyerlere saplanması sonucu bir yolcunun hayatını kaybetmesi diğer bir yolcunun da yaralanmasıyla ilgili başlatılan incelemede otobüs şoförünün uyuşturucu madde etkisi altında olduğu ortaya çıktı. Kazanın olduğu anda telefonla uğraştığı belirlenen şoförün, alt geçitte 282 metre sürüklendiği tespit edildi.

Kaza, Barbaros Bulvarı Balmumcu'da bulunan alt geçitte saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çift katlı İETT otobüsünün şoförü Baki T. telefonu ile oynarken hızla bariyerlere çarptı. Bariyerin otobüsün içine girmesi sonucu 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçın otobüse sağlanan bariyere sıkışırken, M.B. yaralandı.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bariyerlerin saplandığı Sevgi Yamaç Yalçin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Şoför telefonla oynadı! İETT otobüsü bariyerlere girdi



Ayağında kırık olan yolcu M.B. ise ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

İtfaiye ekipleri de bariyerleri keserek otobüsten çıkardı. Otobüs şoförü Baki T. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.



KANINDA UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Olayla ilgili başlatılan incelemede sağlık kontrolüne götürülen gözaltındaki şoförün kanında uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.



Sabah'ta yer alan habere göre, otobüsün herhangi bir fren izi olmaksızın 282 metre sürüklenerek gittiği, otobüs bariyerlerdeki demirlerin bir kısmının sökülmesine neden olduğu belirlendi.





Sökülen iki bariyer demirinin otobüsün sağ ön tarafından içeri girdiği ve Sağ alt en arka koltukta oturan Sevgi Yamaç Yalçın başına isabet ettiği ortaya çıktı. Sağ önde oturan diğer bir yolcunun da ayağında kırık olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN