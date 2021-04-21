SON DAKİKA! Şoför telefonla oynadı, İETT otobüsü bariyerlere girdi! 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberine göre Beşiktaş'ta kontrolden çıkan çift katlı İETT otobüsü, bariyerlere çarptı. Kaza sonucu araçta bulunan bir yolcu hayatını kaybetti, bir yolcu ise yaralandı. Ortaya çıkan kaza görüntülerinde şoförün telefonuyla oynadığı ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği görüldü.

Beşiktaş'ta çift katlı otobüs kazasının şoförün cep telefonuyla oynadığı sırada gerçekleştiği ortaya çıktı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza anında otobüsün hızının ise 67 kilometre olduğu görülüyor.

Kaza, Barbaros Bulvarı Balmumcu'da bulunan alt geçitte saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, çift katlı İETT otobüsünün şoförü Baki T. telefonu ile oynarken hızla bariyerlere çarptı. Bariyerin otobüsün içine girmesi sonucu 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçin hayatını kaybederken, M.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bariyerlerin saplandığı Sevgi Yamaç Yalçin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ayağında kırık olan yolcu M.B. ise ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. İtfaiye ekipleri de bariyerleri keserek otobüsten çıkardı. Otobüs şoförü Baki T. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti.

Çift katlı İETT otobüsü bariyerlere girdi

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Sevgi Yamaç Yalçin'ın aşçı olarak çalıştığı ve işe gittiği öğrenildi.

KAZA ANI OTOBÜSÜN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan feci kaza otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücü Baki T.'nin cep telefonunu kurcalarken otobüsün kontrolünü kaybettiği görülüyor. Otobüsün hızla bariyerlere çarpması görüntülere yansıyor. O anda güvenlik kamerasında otobüsün hızının 67 kilometre olduğu görülüyor.

ŞOFÖR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Beşiktaş'ta telefonuyla ilgilenirken bariyerlere çarpan ve bir yolcunun ölümüne neden olan belediye otobüs şoförü Baki T. sağlık kontrolüne çıkarıldı.

Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'nda sabah yaşanan kazada çift katlı belediye otobüsü alt geçitten geçerken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, bariyerlerden kopan parça otobüsün içerisine girerek Sevgi Yamaç Yalçın'ın ölümüne, Münir B.'nin yaralanmasına neden olmuştu. Kaza sırasında telefonla ilgilendiği belirlenen otobüs şoförü Baki T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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