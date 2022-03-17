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Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta 4 metrelik buz sarkıtları oluştu

Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta 4 metrelik buz sarkıtları oluştu
17.03.2022 09:51 - Son Güncelleme: 17.03.2022 09:51

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Kars’ta soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kar yağışının ardından termometreler eksi 15’i gösterirken, Sarıkamış’ta çatılarda 4 metrelik buz sarkıtları oluştu. Kentte etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve soğuk havanın en fazla etkili olduğu Sarıkamış ilçesinde oluşan buz sarkıtı ise ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Havaların Mart ayında çok daha soğuk olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Çok soğuk, bugün eksi 15 derece soğuk var ve donmaktayız, donuyoruz” dedi. Soğuk havanın etkili olduğu Sarıkamış’ta 4 metre uzunluğunda buz sarkıtları görenlerinde ilgisini çekiyor. Mart ayında çatılarda oluşan buz sarkıtları soğuğun şiddetini gözler önüne seriyor. Öte yağışlı ve soğuk havanın etkili olduğu Kars’ta 12 köy yolu da tipiden dolayı ulaşıma kapalı bulunuyor. Kentte ağaçlarda oluşan buz sarkıtları ise kameralara yansıdı.

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