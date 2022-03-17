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Yön levhasına çarpan otomobil 3 gence mezar oldu

Yön levhasına çarpan otomobil 3 gence mezar oldu
17.03.2022 09:51 - Son Güncelleme: 17.03.2022 09:51

OTOMATİK OYNAT

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Antalya'da hız yaptığı iddia edilen otomobil orta refüjdeki yön levhasına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 genç hayatını kaybetti. Kaza, saat 02.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Aspendos bulvarından Demokrasi kavşağı alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aspendos bulvarından Demokrasi kavşağı alt geçit istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 07 ASD 701 plakalı otomobil iddiaya göre hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yola savruldu. Kaza otomobil hurdaya dönerken aracın motoru 300 metre sürüklendiği görüldü. Otomobilde bulunan Ali Neymat Tefik, Engin Borazan ve Halil Subaşı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenler durumu sağlık itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından Ali Neymat Tefik (22) , Engin Borazan(22_ ve Halil Subaşı'nın(21) cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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