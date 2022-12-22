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Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşturdu

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşturdu
22.12.2022 20:47 - Son Güncelleme: 22.12.2022 20:50

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Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sivas'ta akşam saatlerinde bir anda şehrin üzerine çöken yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Sürücüler trafikte kontrollü bir şekilde ilerledi. Öte yandan tarihi kent meydanını kaplayan sis ortaya eşsiz görüntüler çıkardı. Cumhuriyet meydanında bulunan ağaç ve çamlarda yer alan ışıklar sisin birleşmesiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar havanın soğuk ama sis nedeniyle güzel olduğunu söyledi.

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