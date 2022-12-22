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Fatih’te mahallelinin maskotu olan 8 aylık süs köpeği, bir kişinin bıçaklı saldırısına maruz kaldı

Fatih’te mahallelinin maskotu olan 8 aylık süs köpeği, bir kişinin bıçaklı saldırısına maruz kaldı
22.12.2022 23:34 - Son Güncelleme: 22.12.2022 23:35

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Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, boynu ve kulağı kesilen köpek, sahipleri tarafından alındı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Köpeğin sahibi Fahrettin Demir, “Köpeğimin kulağını ve boynunu kesmiş. Evinde de hep kan vardı. Banyoda köpeğimi gördüm. Lavabonun arasına girmişti. Korkudan benden bile kaçtı” dedi. Olay, dün Fatih Cibali Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Mahalleye yeni taşınan bir kişi köpeği sevme bahanesiyle köpeğin yanına yaklaştı. Köpeği sevdikten sonra kucağına alan şüpheli, köpeği evin içerisine soktu ve daha sonra bıçakla köpeğin boynunu ve kulağını kesti. Köpeğini kanlar içerisinde buldu Şüphelinin, köpeği eve soktuğunu gören mahalle sakinleri durumdan şüphelenerek Fahrettin Demir’e haber verdi. Fahrettin Demir ve ailesi şüphelinin evine gelince köpeği kanlar içerisinde gördü. Köpeği şüphelinin elinden alan Demir, havluya sararak veterinere götürdü. Gittiği veteriner kapalı olunca bir eczanede köpeğe pansuman yapıldı. Küçük köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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