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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023, 23:15 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023, 23:27

Şişli'de bariyere çarpan araç takla atıp ters döndü

Şişli'de içerisinde baba ve 2 oğlunun bulunduğu otomobil cadde üstündeki bariyerlere çarparak takla atıp ters döndü. Araç içerisindekiler şans eseri kurtuldu.

Olay, Şişli Hasret Caddesi tünel istikametinde akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde baba ve 2 oğlunun bulunduğu 34 FAK 831 plakalı araç cadde üzerinde seyir ederken bariyerlere çarpıp ters döndü. Kaza sırasında otomobilin tekerlerinden birisi yola fırladı. Araç içerisinde bulunan 3 kişi kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. Olay sonrası kazayı görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine ola yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik tedbirleri alırken, sağlık ekipleri kazazedelere tedbir olarak müdahalede bulundu. Kazadan sonra yolda kısa bir süreliğine araç trafiği yaşandı.

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