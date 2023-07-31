SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023, 23:39 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023, 00:40

Tekel bayisindeki saldırı sonrası Esenyurt’ta 2 bin 112 polisin katılımıyla helikopter destekli dev asayiş uygulaması

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki kişinin ölümüyle gerçekleşen tekel bayisindeki saldırı sonrası güvenlik güçleri alarma geçti. İlçede 102 ayrı noktada toplam 2 bin 112 personelin katıldığı genel asayiş uygulaması yapıldı. Ekiplerin kuş uçurtmadığı, 6 drone ve 3 helikopter destekli uygulamada, tekel bayisi saldırısının firari şüphelilerinin de arandığı öğrenildi.

İstanbul Esenyurt'ta, 102 ayrı noktada toplam 2 bin 112 personelin katıldığı genel asayiş uygulaması yapılıyor.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Güven Timleri Şube Müdürlükleri ve ilgili birimlerin katıldığı uygulamada durdurulan araçlar ekiplerce aranıyor.

Sürücü ve yolcuların kimliklerinin kontrol edildiği uygulamaya toplam 102 ayrı noktada 612 ekip ve 2 bin 112 personel katılıyor.

Esenyurt'taki ana arter ve girişlerde, 6 drone ve 3 helikopter destekli uygulamada ilçedeki bir tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari şüphelilerinin de arandığı öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
Adıyaman’da, bir kişi serinlemek için girdiği suda boğularak hayatını kaybetti!
30.07.2023Pazar
Silivri'de otluk alanda bulunan saman balyaları alev alev yandı
30.07.2023Pazar
Şişli'de bariyere çarpan araç takla atıp ters döndü
30.07.2023Pazar
Mardin'de husumetli aileler arasında silahlı kavga: 2'si ağır 6 yaralı
30.07.2023Pazar
Batman'da buzdolabı tamir ederken elektrik çarpman şahıs hayatını kaybetti!
30.07.2023Pazar
Bunlar da Var
Esenyurt’taki tekel bayisindeki vahşetin kan donduran görüntüleri! 2 kişinin öldüğü anlar saniye saniye kamerada 03:24
Esenyurt'ta kan donduran vahşet!
31.07.2023Pazartesi
SON DAKİKA! Esenyurt’ta yaşanan katliamın yeni görüntüleri ortaya çıktı! SANSÜRSÜZ İZLE +18 02:02
Esenyurt'ta yaşanan katliamın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
31.07.2023Pazartesi
SON DAKİKA! Kars Horasan-Sarıkamış yolunda feci kaza: Yolcu otobüsü viyadükten şarampole uçtu 01:02
Yolcu otobüsü viyadükten şarampole uçtu
31.07.2023Pazartesi
SON DAKİKA! Esenyurt’ta tekel basan şahıslardan Murat Özer gevenlik ekipleri tarafından tutuklandı 00:11
Esenyurt'ta tekel basan şahıslardan birisi yakalandı
31.07.2023Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA