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Sinop Ayancık karayolunda yaşanan heyelan anı kameraya yansıdı

Sinop Ayancık karayolunda yaşanan heyelan anı kameraya yansıdı
20.01.2022 16:38 - Son Güncelleme: 20.01.2022 16:39

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Gerçekleşen heyelan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde heyelandan hemen önce bir aracın geçtiği gözlemlendi. Sinop'ta son günlerde etkili olan sağanak yağış, heyelana neden oldu. Sinop-Ayancık karayolu heyelan nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapandı. Sinop'ta geçen günlerde başlayan sağanak yağmur nedeniyle Sinop Ayancık karayolunda saat 12.00 sıralarında heyelan meydana geldi. İlçenin Sinop merkez ile bağlantısını sağlayan karayolu, oluşan heyelanın ardından kısa süreli ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri çalışma yaparak tahribatı ortadan kaldırdı.

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