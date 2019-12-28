Haberler Video Silivri'nin yüksek kesimlerinde kar başladı

Silivri'nin yüksek kesimlerinde kar başladı

28.12.2019 19:11

Silivri'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Silivri ve çevresinde aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan yağışta, Kadıköy Mahallesi'ndeki bazı araçların üzeri karla kaplandı.


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