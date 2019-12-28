Kırıkkale'de 'kumar' operasyonu! Düğün salonunda suçüstü yakalandılar 28.12.2019 21:36

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince düğün salonuna düzenlenen operasyonda, 105 kişi suçüstü yakalandı. İşletme sahibi 3 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynamak için çevre illerden otobüslerle gelen 102 kişiye de 32 bin 640 TL idari ceza kesildi.