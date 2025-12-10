PODCAST CANLI YAYIN
Silahlı soyguncular anne ve küçük çocuğu darbederek ziynet eşyalarını aldı

Arnavutköy’de silahlı dehşet! Eve zorla giren iki kişi, anne Rengin H. ile 4 yaşındaki Nura’yı darbedip ağızlarını bantladı; yaklaşık 200 bin liralık ziynet eşyasını gasbederek kaçtı. Polis şüphelilerin peşinde.

SİLAHLI ŞÜPHELİLER SURİYELİ AİLEYİ BASTI

Yunus Emre Mahallesi'nde motosikletle gelen 2 şüpheli, kapıyı zorla açarak girdikleri dairede anne Rengin H. ve 4 yaşındaki kızı Nura M.'yi darbedip ağızlarını bantladı. Eve gelen Murat M. (20) de saldırıya uğradı.

200 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI GASBEDİLDİ

Şüpheliler, ziynet eşyaları ve döviz olmak üzere yaklaşık 200 bin liralık değerle kaçtı. Yaralanan Nura ambulansla hastaneye kaldırılırken, anne ve oğlu darp raporu için hastaneye başvurdu.

AİLE: 'ALTINLARI VERMEZSENİZ ÖLDÜRÜRÜZ' DİYE TEHDİT ETTİLER

Ailenin oğlu Berzan M., şüphelilerin silahla tehdit ettiğini, eve daha önce de keşif amaçlı geldiklerinden şüphelendiklerini söyledi. Toplamda 2 bilezik, 4 yüzük ve bir miktar döviz çalındığını belirtti.

MAHALLE SAKİNLERİ ŞOKTA

Komşu Kudret Kocaoğlu, olaydan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını söyleyerek aileye destek verdi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Plakasız motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

