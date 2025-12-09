PODCAST CANLI YAYIN
Muş-Bitlis karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç devrilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muş-Bitlis karayolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Muş-Bitlis karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun girişinde gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, 01 AOM 333 plakalı otomobil yakıt almak için istasyona giriş yaptığı sırada, Hasköy'den Muş istikametine seyreden 06 BJY 025 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 01 AOM 333 plakalı araç yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

