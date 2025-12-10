PODCAST CANLI YAYIN
Kolunu silaj makinesine kaptıran Miraç öldü

Kolunu silaj makinesine kaptıran Miraç öldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kolunu silaj makinesinin şaft bölümüne kaptıran Miraç Köse (10), hayatını kaybetti.

SİLAJ MAKİNESİNE KOLUNU KAPTIRDI

Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi'nde 5'inci sınıf öğrencisi Miraç Köse, babası K.K. ile ahırın önünde traktöre bağlı silaj makinesini çalıştırdığı sırada kolunu şaft bölümüne kaptırdı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Miraç Köse, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Bunlar da Var

Muş-Bitlis karayolunda trafik kazası: 3 yaralı
Muş-Bitlis karayolunda trafik kazası: 3 yaralı
İzmir'de metro vagonu raydan çıktı
İzmir'de metro vagonu raydan çıktı
Eskişehir'de Türkiye'nin kamuya ait ilk protez tırnak atölyesi açıldı
Eskişehir'de Türkiye'nin kamuya ait ilk protez tırnak atölyesi açıldı
Kayseri'de 11. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti
Kayseri'de 11. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle