Kolunu silaj makinesine kaptıran Miraç öldü

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Ağır yaralanan Miraç Köse, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi'nde 5'inci sınıf öğrencisi Miraç Köse, babası K.K. ile ahırın önünde traktöre bağlı silaj makinesini çalıştırdığı sırada kolunu şaft bölümüne kaptırdı.