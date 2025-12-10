Kolunu silaj makinesine kaptıran Miraç öldü
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kolunu silaj makinesinin şaft bölümüne kaptıran Miraç Köse (10), hayatını kaybetti.
SİLAJ MAKİNESİNE KOLUNU KAPTIRDI
Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi'nde 5'inci sınıf öğrencisi Miraç Köse, babası K.K. ile ahırın önünde traktöre bağlı silaj makinesini çalıştırdığı sırada kolunu şaft bölümüne kaptırdı.
KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Miraç Köse, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili inceleme sürüyor.