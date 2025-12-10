PODCAST CANLI YAYIN
Fatih'te iş yerlerinden kasa çalan hırsızlar: İşte o anlar!

Fatih'te hırsızlık için girdikleri iş yerlerindeki kasaları açamayınca taşıyarak çalan hırsızlar gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KASALARI AÇAMAYINCA TAŞIYIP ÇALDILAR
Fatih'te iki ayrı iş yerine giren hırsızlar, açamadıkları kasaları olduğu gibi alıp kaçtı. Kasalarda 200 gram altın, 13 bin dolar ve çeşitli ziynet eşyaları bulunduğu belirlendi.

KAMERALAR HER ŞEYİ KAYDETTİ
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelilerin kasaları taşıyarak çaldığı anları tespit etti. Görüntülerden yola çıkan ekipler, hırsızların kimliklerini belirledi.

5 İLÇE VE ŞANLIURFA'DA EŞ ZAMANLI BASKIN
Teknik ve fiziki takip sonrası Başakşehir, Bağcılar, Fatih, Bakırköy ve Şişli'nin yanı sıra Şanlıurfa'da toplam 10 adrese operasyon düzenlendi. Hırsızlık örgütü üyesi 8 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

KUYUMCU VE PLAKA HIRSIZLIKLARI DA ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilerin, 2 iş yerinin kasalarını çalmanın yanı sıra Başakşehir, Şişli ve Bahçelievler'de 3 kuyumcu hırsızlığına teşebbüs ettikleri ve 9 plaka hırsızlığının failleri oldukları belirlendi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

