Fatih'te iş yerlerinden kasa çalan hırsızlar: İşte o anlar!

KASALARI AÇAMAYINCA TAŞIYIP ÇALDILAR

Fatih'te iki ayrı iş yerine giren hırsızlar, açamadıkları kasaları olduğu gibi alıp kaçtı. Kasalarda 200 gram altın, 13 bin dolar ve çeşitli ziynet eşyaları bulunduğu belirlendi.

KAMERALAR HER ŞEYİ KAYDETTİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelilerin kasaları taşıyarak çaldığı anları tespit etti. Görüntülerden yola çıkan ekipler, hırsızların kimliklerini belirledi.

5 İLÇE VE ŞANLIURFA'DA EŞ ZAMANLI BASKIN

Teknik ve fiziki takip sonrası Başakşehir, Bağcılar, Fatih, Bakırköy ve Şişli'nin yanı sıra Şanlıurfa'da toplam 10 adrese operasyon düzenlendi. Hırsızlık örgütü üyesi 8 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

KUYUMCU VE PLAKA HIRSIZLIKLARI DA ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin, 2 iş yerinin kasalarını çalmanın yanı sıra Başakşehir, Şişli ve Bahçelievler'de 3 kuyumcu hırsızlığına teşebbüs ettikleri ve 9 plaka hırsızlığının failleri oldukları belirlendi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.