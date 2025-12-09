PODCAST CANLI YAYIN
Eskişehir'de Türkiye'nin kamuya ait ilk protez tırnak atölyesi açıldı

Eskişehir'de Türkiye'nin kamuya ait ilk protez tırnak atölyesi açıldı

Türkiye'nin kamuya ait ilk protez tırnak atölyesi Eskişehir'de açıldı. Atölyede eğitim gören kursiyerlerin yaptığı sanatsal tırnak süsleme (nail art) çalışmaları dikkat çekti.

PROTEZ TIRNAK ATÖLYESİNE YOĞUN TALEP

Tepebaşı Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan protez tırnak atölyesi yoğun ilgi görüyor. Kursiyerler, 92 saatlik modülde Nail Art, temel medikal manikür ve çeşitli uygulamaları alanında uzman isimlerden öğreniyor. Eğitimi tamamlayanlar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika ile kendi iş yerlerini açma, başka işletmelerde çalışma veya yurt dışında iş bulma fırsatı elde ediyor.

"TÜRKİYE'NİN İLK PROTEZ TIRNAK ATÖLYESİ"

Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi görevlisi Kübra Bingöl Çelik, "Türkiye'nin ilk protez tırnak atölyesi, yöneticilerimizin desteğiyle burada kuruldu. Tırnaklara estetik bir bakış açısıyla eğitim veriyoruz. 92 saatlik modülü tamamlayanlara üst seviye eğitimler de sunuyoruz" dedi.

YURT DIŞINDA GEÇERLİ SERTİFİKA

Kurslara talebin çok yüksek olduğunu belirten Çelik, "Her biri 20 kişilik 4 grubumuz var ve kontenjanlar dakikalar içinde doluyor. Verdiğimiz sertifika sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da geçerli. Kursiyerler modülleri tamamladıkça ustalık belgesini alabiliyor; iş yeri açabiliyor veya Halk Eğitim'de eğitmen olabiliyorlar" diye konuştu.

"KENDİ İŞ YERİMİ AÇMAK İSTİYORUM"

Asıl mesleği otomasyon öğretmenliği olan kursiyer Tuğba Öbek ise sektöre olan ilgisini şöyle anlattı:

"Sektörün popüler olduğunu gördüm ve kadınlara yönelik mesleklerin bitmeyeceğini düşündüm. Kendi yerimi açmak istiyorum. Talep çok fazlaydı, ikinci başvurumda kayıt olabildim. İlk aşamayı tamamlıyoruz; Nail Art eğitimine geçtiğimde ustalık belgesini alarak kendi iş yerimi açmayı planlıyorum."

Bunlar da Var

Zeytinburnu’da kavga silahlı çatışmaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Zeytinburnu’da kavga silahlı çatışmaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Feci kaza: 26 yaşındaki doktor kazada yaşamını yitirdi
Feci kaza: 26 yaşındaki doktor kazada yaşamını yitirdi
Japonya'da 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Japonya'da 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
İstanbul Erkek Lisesi’nde akran zorbalığı! 11. sınıflar 9’uncuları darp etti iddiası
İstanbul Erkek Lisesi’nde akran zorbalığı! 11. sınıflar 9’uncuları darp etti iddiası

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle