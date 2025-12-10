Alkollü sürücünün tehditleri kamerada: “Yaklaşırsanız herkesi ararım!”

'DUR' İHTARINA UYMADI, 5 KİLOMETRE KAÇTI

Olay, saat 06.30 sıralarında Muradiye Mahallesi Murat Caddesi'nde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri 16 R 1982 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayarak kaçtı, polis ekipleri de yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonucu aracı durdurdu.

ALKOLLÜ ÇIKTI, GAZETECİLERE SALDIRDI

Kontrolde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınırken kendisini görüntüleyen gazetecilere "Beni çekemezsiniz" diyerek yürüdü, polis ekiplerine de "Bana 50 santimden fazla yaklaşmayın, herkesi ararım" diyerek direndi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen sürücünün aracı çekiciyle otoparka çekildi.