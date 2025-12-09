İzmir'de metro vagonu raydan çıktı

METRO VAGONU RAYDAN ÇIKTI, YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'de Bornova Metro İstasyonu'ndan hareket eden bir metro vagonu, saat 10.30 sıralarında iddiaya göre enerji aldığı raydan çıktı. Kısa süreli panik yaşayan yolcular tahliye edildi. Vatandaşların ray kenarından yürüyerek istasyona yönlendirildiği görüldü. Narlıdere Kaymakamlık–Evka 3 seferi yapan metro tamamen durduruldu.

İKİ İSTASYON KAPATILDI, BÖLGEDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Arıza sonrası İzmir Metro A.Ş. ekipleri çalışma başlatırken Bornova ve Bölge istasyonları geçici olarak kapatıldı. Metroya ulaşamayan yolcular otobüs duraklarına yönlendirilince bölgede yoğunluk yaşandı.

İZMİR METRO'DAN AÇIKLAMA

İzmir Metro'dan yapılan açıklamada, "Bornova İstasyonu'nda enerji sağlayıcı ve taşıyıcı ekipmanda yaşanan teknik arıza sebebiyle seferlerimiz Narlıdere Kaymakamlık–Sanayi arasında gecikmeli, Sanayi–Evka 3 arasında ise ESHOT desteğiyle devam etmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalar sürüyor" denildi.