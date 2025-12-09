Kayseri'de 11. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde bulunan 11 katlı binada meydana gelen olayda, Elif Naz D. (14) son kattaki ikametinin balkonundan düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Elif Naz D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Elif Naz D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan acı haberi alan babada kızının ismini söyleyerek feryat etti. Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.