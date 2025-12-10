PODCAST CANLI YAYIN
Hatay'da komşu iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü 6 yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde komşu iki aile arasında sokak ortasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada İ.K. (43) hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

KOMŞU AİLELERİN KAVGASI KANA BULANDI
Olay, akşam saatlerinde Tepehan Mahallesi'nde komşu iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle meydana geldi. Taraflar sokak ortasında birbirlerine taş, sopa ve bıçakla saldırdı.

7 YARALI, 1 ÖLÜ
Kavgada İ.K., T.A., R.K., Y.K., Y.K., Y.A. ve A.K. çeşitli darbe ve bıçak yaralarıyla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan İ.K., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 6 kişinin tedavisi sürüyor.

MAHALLEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ
Yeni bir olay yaşanmaması için jandarma mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

