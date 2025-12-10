Hatay'da komşu iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü 6 yaralı

KOMŞU AİLELERİN KAVGASI KANA BULANDI

Olay, akşam saatlerinde Tepehan Mahallesi'nde komşu iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle meydana geldi. Taraflar sokak ortasında birbirlerine taş, sopa ve bıçakla saldırdı.

7 YARALI, 1 ÖLÜ

Kavgada İ.K., T.A., R.K., Y.K., Y.K., Y.A. ve A.K. çeşitli darbe ve bıçak yaralarıyla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan İ.K., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 6 kişinin tedavisi sürüyor.

MAHALLEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yeni bir olay yaşanmaması için jandarma mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.