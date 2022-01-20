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Silahla başından vurulan sağlık çalışanı kadın, hayatını kaybetti

Silahla başından vurulan sağlık çalışanı kadın, hayatını kaybetti
20.01.2022 15:21

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Kartal’da bir aile sağlığı merkezine silahla gelen bir şahıs, merkezde görevli bir kadın sağlık çalışanını silahla başından vurdu. Yaralı şekilde hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Olay, Kartal’da Topselvi Mahallesi'nde bulunan bir aile sağlığı merkezinde saat 14.30 sıralarında yaşandı. Aile sağlık merkezine elinde silahla gelen bir şahıs iddiaya göre burada çalışan Ömür E. isimli sağlık çalışanını silahla başından vurdu. Başından vurulan kadın yaralanırken saldırgan şahıs olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ömür E.’nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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