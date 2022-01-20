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JASAT ekipleri 10 yıl hapis cezası ile aranan şahısı yakaladı

JASAT ekipleri 10 yıl hapis cezası ile aranan şahısı yakaladı
20.01.2022 15:24 - Son Güncelleme: 20.01.2022 15:24

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stanbul’da 2011 yılında arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve her yerde aranan şahıs, Kastamonu'da JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve her yerde aranan E.D., Kastamonu İI Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından Hanönü ilçesi Aşağı Çakırçay köyü mevkiinde Sinop'tan, İstanbul'a gitmek isterken yakalandı. İstanbul’da 2011 yılında arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. işlemlerinin ardından sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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