RAMAZAN İMSAKİYE
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Sevgilisi dehşeti yaşattı! İstanbul Bağcılar'da elinde bıçakla dükkanı bastı! Çalışanları rehin aldı

Sevgilisi dehşeti yaşattı! İstanbul Bağcılar'da elinde bıçakla dükkanı bastı! Çalışanları rehin aldı
13.04.2021 11:16
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Bağcılar'da tekstil işiyle uğraşan iş kadını Yasemin Sönmez, (42) 2 ay görüşüp, ayrıldığı Mehmet B.'nin kendisini tehdit ve darp ettiğini iddia etti. Mehmet B.'nin iş yerindeki ve evindeki eşyaları kırıp döktüğünü belirten Sönmez, "3 çalışanımı 4 saat boyunca elinde bıçakla evde rehin aldı. Savcılığa gittik, bütün kamera kayıtlarını ve elimizdeki her şeyi verdik. Buna rağmen hiçbir sonuç alamadık" dedi. Çalışanlarıyla birlikte ölüm korkusu yaşadığını ifade eden Sönmez, her gün tehdit edildiğini belirterek yetkililerden yardım istedi. Öte yandan Mehmet B. olduğu belirtilen kişinin, Yasemin Sönmez'e ait iş yerini dağıtması da güvenlik kameralarına yansıdı.


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