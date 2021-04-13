Sevgilisi dehşeti yaşattı! İstanbul Bağcılar'da elinde bıçakla dükkanı bastı! Çalışanları rehin aldı

2 yıl önce tanışıklığımız oldu, sonra 1,5 yıl cezaevindeydi. Çıktıktan sonra bunlar başladı. Hem bana hem çalışanlarıma en son söylediği şey, fabrikayı ve 1 milyon lira parayı verince beni rahat bırakacakmış. 'Aksi takdirde bütün işlerini bozarım' demiş. Her gün tehdit ediyor, hatta dün bile tehdidi geldi. Geçtiğimiz günlerde iş yerine geldi bütün çalışanlarımı dışarı çıkarttı ve her yeri talan etti. Buradan çıkıp evime geçti. Evde hiçbir şey kalmadı, komple yıktı. 3 çalışanımı 4 saat boyunca elinde bıçakla evde rehin aldı. Savcılığa gittik, bütün kamera kayıtlarını ve elimizdeki her şeyi verdik. Buna rağmen hiçbir sonuç alamadık" dedi.