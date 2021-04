SON DAKİKA: Eskişehir’de kan donduran ölüm! Lastik ile çamurluk arasına sıkışıp 160 metre sürüklendi

Son dakika haberi! Eskişehir’de yolun karşısına geçerken servis otobüsünün çarptığı Ali Akasya (65), arka lastik ve çamurluk arasına sıkışarak yaklaşık 160 metre sürüklenip yaşamını yitirdi. Akasya’nın cansız bedeni otobüs kasis üzerinden geçerken sıkıştığı yerden düştü. Kazayı fark etmeyen otobüs şoförü Reşit Can ise aracı park ettikten sonra gittiği evinde gözaltına alındı. Kaza anı ise kameralara yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Alanönü Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Organize sanayi bölgesinde kurulu bulunan bir beyaz eşya fabrikasına işçi taşıyan Reşit Can, kullandığı 26 S 0552 plakalı otobüsle, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Akasya'ya çarptı. Raşit Can kazayı fark etmezken, otobüsün arka lastiği ve çamurluğu arasında sıkışan ali Akasya, yaklaşık 160 metre sürüklendi. Ali Akasya, otobüs, Kurtuluş Mahallesi Sarper Sokak'ta kasisten geçerken sıkıştığı yerden düştü. Raşit Can ise otobüsü Emek Mahallesi'ndeki Cihannur Sokak'a park ederek evine gitti.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Kasis üzerinde Ali Akasya'nın cesedini görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Akasya'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.



Mobese ve güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, kazanın yaklaşık 160 metre geride meydana geldiğini, Ali Akasyanın otobüsün altına sıkıştığı ve durmadan yoluna devam ettiğini tespit etti. Evinde gözaltına alınan Raşit Can, ifadesi için emniyete götürüldü. Polislerin kaza yaptığını söylediği Can, kimseye çarpmadığını öne sürdü.

BABASININ ÜZERİNE KAPANIP FERYAT ETTİ

Acı haberi alıp kaza yerine gelen Ali Akasya'nın ismi öğrenilemeyen oğlu babasının cansız bedeninin üzerine kapanarak gözyaşı döktü, "Babam, babacığım" diye feryat etti.



Bölgede oturan vatandaşlardan Erdoğan Çakmak, "Kıraathanede oturuyorduk. Sesi duyduk, dışarı fırladık. Bedenin otobüsün altından çıktığını gördük. Cesedi fark ettik ve tekerin altından çıktığını gördük. Arkadan gelen pikabın önüne düştü. Olayı gören sadece o. Otobüsün plakasını alıyor. Vuran kişi kaçmış. Servis aracıymış. Bizim bilgimiz bu kadar. Yukarıda ışıkların orda vurup sürükleyerek geliyor. Biz sesi duyduk çıktık, o kadarını gördük" dedi.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Reşit Can'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.