RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Yaşam Videoları Mersin'de şanzımanın içinden 3,9 kilo metamfetamin çıktı! 3 kişi gözaltında

Mersin'de şanzımanın içinden 3,9 kilo metamfetamin çıktı! 3 kişi gözaltında

Mersin'de şanzımanın içinden 3,9 kilo metamfetamin çıktı! 3 kişi gözaltında
13.04.2021 11:05
Ana Sayfa 22:09
Müge Anlı gelin işkencesinde...
Ana Sayfa 10:51
Ramazan'da tam kapanma mı ek...
Ana Sayfa 01:47
Kabine Toplantısı öncesi flaş...
Ana Sayfa 44:08
"HDP ile ittifak kuranlar...
Ana Sayfa 02:56
Şanzımanın içinden çıktı! 3,9...
Ana Sayfa 00:38
Doğum kiloları gitti Sinem...
Ana Sayfa 02:52
BİM'de 13 Nisan indirim...
Ana Sayfa 03:10
Yerin metrelerce altında ilk...
Ana Sayfa 01:44
Yaşlı adam ölümden kıl payı...
Ana Sayfa 02:34
Ergün Mengi’ye tutuklama...
Ana Sayfa 00:59
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:55
Ramazan’ın habercisi mahyalar...

Mersin’de, 3,9 kilogram metamfetamin gizlenen şanzıman kargosunu teslim alan 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente doğu illerinden kargoyla yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Polis ekipleri, merkez Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi'ndeki kargo şubesine, kargoyu almaya giden şüphelileri takibe aldı. Ekipler, kargoyla gönderilen şanzımanı teslim alan şüphelileri gözaltına aldı.

Paketi açılan şanzımanda 3,9 kilogram metamfetamin ele geçirildi. M.A., F.D. ve A.Y.S. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Yaşam Videoları