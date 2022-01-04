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Set üstü ocağı kendi malıymış gibi götürdü

Set üstü ocağı kendi malıymış gibi götürdü
04.01.2022 11:50

OTOMATİK OYNAT

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir beyaz eşya servisinden bin TL değerindeki set üstü ocağı çalan hırsızın rahatlığı pes dedirtti. Olayı güvenlik kameralarından izleyen işyeri yetkilileri gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde ilçede bulunan bir beyaz eşya yetkili servisinde meydana gelen olayda, bir şahıs servisin önüne gelerek rahat bir şekilde set üstü ocağı alarak gitti. Olayı güvenlik kameralarından izleyen işyeri yetkilileri hırsızın rahat tavırlarından dolayı şok oldu. İşyeri sahibi polise haber vererek şikayetçi oldu.

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