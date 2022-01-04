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Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil hurdaya döndü kaza anı kamerada

Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil hurdaya döndü kaza anı kamerada
04.01.2022 11:28

OTOMATİK OYNAT

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Kırıkkale'de seyir halindeki bir otomobilin, kavşaktan dönerken yolcu otobüsünün çarpması neticesinde metrelerce sürüklendiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 karayolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan Bursa'ya yolcu taşıyan Selim T. yönetimindeki 28 TR 416 plakalı Mercedes marka otobüs, Tayfun D. idaresindeki 78 AAH 786 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü. Kazada yaralanan sürücü Tayfun D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntüde, kavşaktan dönen otomobilin, otobüsün çarpması neticesinde metrelerce sürüklendiği görülüyor.

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