İtfaiye erinden yaralıya teselli edecek sözler

Avcılar'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, ambulansa taşınırken bir itfaiye eri, "Sapasağlam adamsın" diyerek teselli etti. Kaza, saat 10.30 sıralarında D-100 Karayolu Avcılar mevkii Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DSA 90 plakalı otomobili kullanan Furkan Aydoğdu, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp savruldu. Aydoğdu aracın içinde sıkışıp yaralanırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü, araçtan çıkardı. Sedye ile ambulansa taşınan Aydoğdu?ya, bir itfaiye eri, "İyisin bir şeyin yok. Sapasağlam adamsın" diyerek teselli verdi. İlk müdahalenin ardından yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.