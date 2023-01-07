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Sel mağduru Zülfiye Ceylan Başkan Erdoğan'ı ağırladı

Sel mağduru Zülfiye Ceylan Başkan Erdoğan'ı ağırladı
07.01.2023 19:24 - Son Güncelleme: 07.01.2023 19:25

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki toplu açılış töreninin ardından aralık ayında sel felaketi yaşanan Kumluca ilçesine gitti. Başkan Erdoğan, sel felaketinden etkilenen ve daha önce telefonda da görüştüğü Zülfiye Ceylan ile bir süre sohbet etti. Başkan Erdoğan'ın Antalya'nın Kumluca ilçesinde ziyaret ettiği Zülfiye Ceylan, çok mutlu olduğunu söyledi. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Ceylan, "Çok mutlu oldum, çok sevindim, mutluluğumu anlatamam. Böyle bir şey beklemiyordum. Allah razı olsun. Yerde karıncayla beraber olan, gönlü alçak Cumhurbaşkanım." dedi.

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