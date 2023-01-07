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Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan tutuklandı!

Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan tutuklandı!
07.01.2023 18:24 - Son Güncelleme: 07.01.2023 18:26

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Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Arife Gökçe olayında yeni bir gelişme yaşandı. Tokat'ın Almus ilçesi, Ataköy beldesinde 17 Aralık'ta, 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe, aniden kaybolmuş ve 17 gündür kendisinden haber alınamıyordu. Köydekilerin anlattıklarından yola çıkılarak, kamuoyuna yansıyan ve hakkında 23 adli işlem olan kaybın baş şüphelisi Sinan Sardoğan tutuklandı. Sardoğan, cinayetten değil çocuğun cinsel istismarı suçundan cezaevine gönderildi. O anlar anbean kameralara yansıdı.

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