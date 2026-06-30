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Gaziantep'te hafif ticari aracın çarptığı 2 yaşındaki Abdullah öldü

Gaziantep'te hafif ticari aracın çarptığı 2 yaşındaki Abdullah öldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı Abdullah Önek (2), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Şeyh Edebali Sokak'ta meydana geldi. F.Ö.'nün (45) kullandığı 07 DBP 50 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Önek'e çarptı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Abdullah Önek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Önek'in cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hafif ticari araç sürücüsü F.Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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